Voltaço lança novo uniforme na noite desta terça-feira, 21

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 16:39 horas

Volta Redonda- O Volta Redonda FC irá realizar nesta terça-feira, dia 21, às 20h30, na Cervejaria Paranoide, bairro Aterrado, um evento de lançamento do uniforme para a temporada 2022.

A nova camisa tricolor foi produzida pela Pratic Sports, que é o novo fornecedor de material esportivo do Esquadrão de Aço.

A festa contará com a participação dos jogadores, comissão técnica e da Musa do Voltaço. Durante o evento, também ocorrerá a venda de camisas oficiais com um desconto especial para os presentes.