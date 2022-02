Voltaço mantém promoção de 1kg de alimento para ingressos do jogo do Audax

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 15:37 horas

Trocas tiveram início segunda-feira e irão até terça

Volta Redonda- O Volta Redonda manteve a promoção de ingressos e as entradas para a partida diante do Audax Rio, marcada para quarta-feira, dia 16, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, poderão ser trocadas por 1 kg de alimento ou R$ 10.

Vale ressaltar que não haverá troca de ingressos no dia do jogo. Sendo assim, na quarta-feira, dia 12, a entrada para a partida será vendida a R$ 10, preço de meia-entrada, para todos os torcedores.

As trocas podem ser feitas nos seguintes locais:

Sede social do Volta Redonda FC

– Rua Ronald Jarbas, número 200, bairro São Lucas.

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Reapresentação

O elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira, dia 14, na sede do clube, iniciando a preparação para a partida diante do Audax Rio. Os atletas realizaram exames de sangue fisiológicos e, em seguida, participaram de um trabalho físico.