Voltaço obtém decisão para Centralização de Execuções Trabalhistas

Medida evita penhoras e permite ao clube pagar a dívida em até 6 anos

Volta Redonda – O Volta Redonda FC conquistou uma grande vitória fora das quatro linhas nesta quinta-feira, dia 4. Por meio de seu departamento jurídico, obteve na Justiça do Trabalho, o direito à Centralização de suas execuções trabalhistas, com base na Lei 14.193/2021, com a consequente suspensão de todas as execuções em curso, que totalizam cerca de R$ 2,1 milhões de reais e colocava em risco as operações do clube.

Com isso, todas as execuções foram suspensas, evitando qualquer tipo de penhora contra o clube, que apresentará um Plano de Credores e passará a destinar 20% de sua receita corrente mensal para a quitação dessas dívidas em até 6 anos.

– É mais uma grande conquista administrativa, que a reafirma o nosso compromisso de seguir no caminho da austeridade e responsabilidade com as finanças do clube. Desde que assumimos, estamos buscando pagar as dívidas do clube e esta decisão de centralizar as execuções trabalhistas irá ajudar bastante neste processo, já que não teremos mais o risco de ter uma penhora inesperada e que atrapalharia nossas operações mensais – destacou o vice-presidente e vice jurídico Flávio Horta Júnior.