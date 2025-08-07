Voltaço oferece meia-entrada para torcedores uniformizados

Volta Redonda – O Voltaço promoverá, na partida contra o Novorizontino neste sábado (9), uma promoção especial para os torcedores. Quem estiver vestindo qualquer camisa do clube, seja preta, amarela ou branca, terá direito à meia-entrada no ingresso. A ação é válida para compras feitas no site oficial da ticketeira do clube (www.ticketvrx.com.br/voltacofc), nos pontos de venda antecipada ou na bilheteria, no dia da partida.

A iniciativa tem como objetivo reforçar o vínculo entre o time e a cidade, estimulando a presença da torcida nos jogos. “É pra mostrar que somos mais que um time, somos uma cidade”, diz a campanha.