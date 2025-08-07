quinta-feira, 7 agosto 2025
Fale conosco

Voltaço oferece meia-entrada para torcedores uniformizados

Ingressos com desconto podem ser adquiridos pelo site oficial, pontos de venda antecipada ou na bilheteria

by alice couto

Foto: Juha Tamminen

Volta Redonda – O Voltaço promoverá, na partida contra o Novorizontino neste sábado (9), uma promoção especial para os torcedores. Quem estiver vestindo qualquer camisa do clube, seja preta, amarela ou branca, terá direito à meia-entrada no ingresso. A ação é válida para compras feitas no site oficial da ticketeira do clube (www.ticketvrx.com.br/voltacofc), nos pontos de venda antecipada ou na bilheteria, no dia da partida.

A iniciativa tem como objetivo reforçar o vínculo entre o time e a cidade, estimulando a presença da torcida nos jogos. “É pra mostrar que somos mais que um time, somos uma cidade”, diz a campanha.

Você também pode gostar

Operação causa prejuízo de R$ 85 mil ao...

XTERRA chega à Serra da Bocaina com provas...

Ensino Integral começa em novas turmas da rede...

Estado convoca pacientes para atualizar cadastro do SUS

PF prende foragido por homicídio qualificado, no Galeão

Rotatória estratégica sela pacto político entre BM e...

Restaurante do Povo Irmã Ruth terá cardápio especial...

Garotos de Aço disputam competições estaduais neste sábado...

Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo começa nesta...

Firjan SENAI organiza Giro Técnico Setorial de Construção...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996