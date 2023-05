Voltaço perde a segunda seguida na Série C

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 19:25 horas

Volta Redonda – O Voltaço perdeu por 2 a 1 para o Floresta na sua segunda partida pela Série C do Brasileirão e amarga a 19ª e penúltima posição na tabela, ainda sem marcar pontos. A partida foi no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Os dois gols do Floresta foram marcados por Romarinho. O primeiro foi aos 3 do primeiro tempo. Henrique Silva empatou para o Tricolor de Aço aos 7, mas Romarinho desempatou aos 22, dando números finais ao primeiro tempo e à partida.

Com a vitória, o Floresta assume a liderança provisória da Série C, já que os resultados de amanhã podem levar outra equipe ao primeiro lugar.

Já o Voltaço precisa se preparar para o terceiro desafio da terceira divisão do Brasileirão, tentado buscar sua primeira vitória, fora de casa, contra o Brusque, de Santa Catarina, na estádio Augusto Bauer, em Brusque.