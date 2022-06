Voltaço perde em casa para o Aparecidense

Matéria publicada em 26 de junho de 2022, 20:09 horas

Resultado deixa o Tricolor de Aço com a nona colocação, a um ponto do G-8

Volta Redonda – O Voltaço foi derrotado por 3 a 0 pela Aparecidense-GO na noite deste domingo, dia 26, no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 12° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Lucas Gazal, Alex Henrique e Felipe Menezes marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o Esquadrão de Aço fica na 9° colocação, a um ponto do G8.

O próximo compromisso pela Série C será diante do Confiança-SE, sábado, dia 2, às 18h, no estádio Bastião.

Já pelo Campeonato Carioca A2, o Voltaço enfrenta o Macaé, quarta-feira, dia 29, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Em um começo de jogo movimentado, as duas equipes apostaram nas finalizações de fora da área. Pedrinho, pelo lado do Voltaço e Renato, pela Aparecidense, arriscaram, mas pararam nos goleiros.

A melhor chance da primeira etapa foram dos visitantes, porém, Dida apareceu para fazer dois milagres em sequência, evitando o gol adversário. Aos 21 minutos, o goleiro tricolor saiu para fazer a defesa nos pés de Alex Henrique. No rebote, Robert tentou de cobertura, a bola bateu no travessão e sobrou para Gilvan, que finalizou para outra grande defesa de Dida.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda iniciou a segunda etapa pressionando o adversário e quase marcou com Lelê, após chute perigoso da entrada da área, e com Wendson, que parou em grande defesa de Gabriel.

Entretanto, foi a Aparecidense que abriu o placar com Lucas Gazal, aos nove minutos. Seis minutos depois, o árbitro do jogo marcou pênalti para os visitantes, que Alex Henrique bateu para defesa de Dida, mas, no rebote, ele mesmo completou para o gol, marcando o segundo.

Buscando diminuir a vantagem adversária, o Volta Redonda se mandou em busca do gol e quase marcou com Pedrinho. Porém, aos 43 minutos, em um contra-ataque, foi a Aparecidense que marcou novamente, desta vez com Felipe Menezes, decretando a vitória dos visitantes.

Campeonato Brasileiro Série C

Volta Redonda 0x3 Aparecidense-GO

(26/06/2022 – Estádio Raulino de Oliveira)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Ailton; Bruno Barra (Danrley), Marcos Júnior (Matheus Alessandro) e Caio Vitor (Mauro Gabriel); Wendson (Igor Bolt), Pedrinho e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Lucas Gazal, Alex Henrique e Felipe Menezes.

Cartão amarelo: Bruno Barra, Wellington Silva

Público presente: 601 (212 pagantes)

Renda: R$ 2.550,00