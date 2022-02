Voltaço perde o jogo para o Boa Vista

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 18:41 horas

Volta Redonda – O jogo entre o Voltaço e o Boavista neste sábado, dia 5, às 16h, ficou em 1 a 0, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Boavista venceu pela primeira vez no campeonato Carioca. O jogo, válido pela quarta rodada da Taça Guanabara, foi disputado no estádio Elcyr Resende de Mendonça (Bacaxá), em Saquarema. De pênalti, Ralph marcou o gol da vitória do Verdão.

Enfrentando um forte calor, os dois times se enfrentaram com disposição no campo e o gol saiu de pênalti. Em rebote de escanteio, Di María, que não é o craque argentino do PSG, chegou antes de Lelê e foi derrubado. Ralph bateu e converteu. Na tentativa de se redimir, Lelê fez bonito ao dar dois dribles desconcertantes em Kadu Fernandes e acertar o travessão.