Voltaço perde para o Amazonas em Manaus

Manaus – O Amazonas venceu o Voltaço por 2 a 0 na Arena Amazônia, com gols de Igor Bolt, na primeira etapa, e Sassá, na segunda. Com isso, o Tricolor de Aço segue com quatro pontos e a “Onça” marca seus primeiros três pontos no quadrangular final.

O resultado deixa a classificação do Grupo C dependendo do resultado da partida entre Paysandu e Botafogo-PB, que será neste domingo (17), no mangueirão, em Belém.

As possibilidades

Caso o Paysandu vença o Botafogo-PB, o time paraense vai para 7 pontos e assume a liderança. O Voltaço, com 4, ficaria na segunda posição e Amazonas e Botafogo-PB ficariam em terceiro e quarto, com três pontos, com as posições sendo definidas no critério de desempate.

Em caso de empate neste domingo, o Paysandu vai a 5 pontos, assumindo a liderança, enquanto Volta Redonda e Botafogo-PB vão depender dos critérios de desempate para a definição da segunda e terceira posições. O Amazonas vai seguir em quarto lugar.

Se o Botafogo-PB vencer o Paysandu, vai a 6 pontos e assume a liderança. O Voltaço e o “Papão” vão definir segunda e terceira posições pelos critérios de desempate e o Amazonas continua em quarto lugar.

Próxima rodada

Os jogos de volta do quadrangular final, para o grupo C, começam no sábado (23), com Voltaço X Amazonas, no Raulino. O Paysandu vai à Paraíba enfrentar o Botafogo-PB no Almeidão.