Voltaço perde para o Brusque em Santa Catarina

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 21:26 horas

Brusque – Depois de estar perdendo por 3 a 0, o Voltaço conseguiu ensaiar uma reação e marcou dois gols no Brusque, no estádio Augusto Bauer, na cidade catarinense de mesmo nome, mas não evitou a terceira derrota na Série C. Guilherme Queiroz, Madison e Jhemerson marcaram para o Quadricolor, e Henrique Silva e Douglas Skilo descontaram para o Voltaço.

A vitória foi a primeira do Brusque na sequência de confrontos com o Voltaço. Os jogos anteriores tinham sido uma goleada de 8 a 1 para o Tricolor de Aço, e depois um empate de 2 a 2, ambos em 2020.

Com a derrota, o Volta Redonda segue na 19ª posição na série C, sem pontuar, enquanto o Brusque, com seis pontos, está na sexta colocação.

No domingo, o Voltaço volta para o Raulino, para tentar sua primeira vitória diante do América-RN.