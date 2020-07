Voltaço quebra tabu de 14 anos ao disputar as duas semifinais do Estadual

Volta Redonda – Você se lembra qual foi a última vez que um time de menor investimento disputou as semifinais dos dois turnos do Campeonato Carioca? Com a classificação do Volta Redonda para a semifinal da Taça Rio, o Esquadrão de Aço está quebrando um tabu de 14 anos. Isso mesmo! O Americano, em 2006, foi a última equipe a se classificar para as duas semifinais do Estadual.

Conquista que o vice-presidente Flávio Horta Júnior comemora e coloca como fruto de um planejamento iniciado na pré-temporada.

– Quando pensamos no nome do Luizinho para o comando da equipe, começamos a montar um planejamento que tínhamos a certeza que seria o melhor e, apesar de todos as dificuldades que tivemos neste primeiro semestre, com uma grande paralisação por conta da pandemia, conseguimos alcançar todos esses objetivos e estamos muito felizes e orgulhoso. Agora teremos uma semifinal contra o Flamengo, que é uma partida muito difícil, mas estamos confiantes que podemos fazer um grande jogo e brigar pela classificação – destacou.

Além da classificação para as duas semifinais, o Esquadrão de Aço se sagrou campeão da Taça Independência, por ter sido o melhor colocado entre as equipes de menor investimento ao terminar no 3º lugar na classificação geral, conquistando assim a vaga na Copa do Brasil de 2021.

– O resultado de campo, com certeza, é reflexo do que vem sendo trabalhado fora dele. Muitas coisas acontecem nos bastidores, de forma silenciosa, que quase ninguém fica sabendo, mas que são muito importantes para a bola entrar dentro de campo. Desde que assumimos a gestão do clube, estamos realizando muitas coisas para poder ajeitar a casa e começar a construir um futuro promissor para o Volta Redonda e, ao meu ver, estamos conseguindo. Quero aproveitar para parabenizar todo o elenco, comissão técnica e funcionários do clube, porque cada um tem um papel muito importante nestas conquistas – afirmou Horta Júnior.

Na semifinal da Taça Rio, o Volta Redonda irá enfrentar o Flamengo, domingo, dia 5, às 16h, novamente no Maracanã.