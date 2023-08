Voltaço quer ficar entre os quatro primeiros da primeira fase

Volta Redonda – O sonho de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro 25 anos depois de sua última participação é realidade para o time do Volta Redonda FC. A vitória diante do Figueirense, no domingo (20), por 2 a 0, garantiu ao time da Cidade do Aço a classificação antecipada para a fase final da Série C. O Voltaço soma 30 pontos, mas quer chegar aos 33 para ficar entre os quatro primeiros colocados. O motivo é simples: a vantagem de disputar os dois últimos jogos do quadrangular em casa e diante da torcida no Estádio Raulino de Oliveira. Para isso, o time precisa vencer o difícil Aparecidense, em Aparecida de Goiânia no sábado (26), no Estádio Aníbal Toledo, às 16h. O time de Goiás não tem chance de classificação, mas corre o risco de rebaixamento e promete endurecer o jogo.

Em casa: sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota

O retrospecto do time jogando em Volta Redonda impressiona. Dos 10 jogos, o Voltaço venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um, para o Pouso Alegre -MG, justamente na estreia da competição no dia 2 de maio. De lá pra cá o time encontrou o caminho da vitória, como o 5 a 1 diante do Amazonas, no dia 17 de julho.

“É uma vantagem muito expressiva. Temos um ótimo retrospecto jogando em casa e o apoio da nossa torcida seria um fator extra para garantir as vitórias e obter o acesso à Série B depois de 25 anos”, disse um representante da Comissão Técnica.

A semana do Voltaço já tem programação definida. Nesta segunda-feira (21), os atletas que não participaram do jogo contra o Figueirense, treinaram normalmente no CT no bairro Aero Clube. Hoje (22), o time se reapresenta às 9 horas e inicia os preparativos para encarar o Aparecidense. O time treina terça e quarta-feira. Já na quinta-feira (24), embarca para o Rio de Janeiro, onde pega um voo para Goiânia. Na sexta, o time treina e depois descansa para a última partida da fase classificatória.

Veja como será a fase de grupos:

Grupo 1: 1º, 4º, 5º e 8º

Grupo 2: 2º, 3º, 6º e 7º

– Jogam dentro do grupo.

– Após os seis jogos, os dois primeiros de cada grupo sobem pra Série B.

– O primeiro de cada grupo faz a final da Série C.