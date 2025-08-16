Voltaço realiza treinamento no palco do jogo contra o CRB

Volta Redonda – Os jogadores do Voltaço participaram, neste sábado (16), no Estádio Raulino de Oliveira, de mais uma atividade preparatória para o confronto contra o CRB. A partida contra o time alagoano, válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é considerada muito importante por todos no clube e será realizada na segunda-feira (18), às 19h, no Raulino.

Neste sábado, o técnico Rogério Corrêa comandou um intenso treino tático, ajustando os últimos detalhes da equipe. O goleiro Jean Drosny destacou a importância deste jogo e afirmou que todos no grupo estão focados e preparados.

“Será um jogo decisivo, pois sabemos da importância dessas partidas que realizamos em casa. Estamos vindo de um empate na última rodada, e para nós é muito importante pontuar e buscar a vitória para termos uma boa sequência neste segundo turno. Nos preparamos bem durante a semana e tenho certeza de que faremos uma grande partida”, afirmou o goleiro do Esquadrão de Aço.

No domingo (17), a equipe fará mais um treinamento, encerrando a preparação para o jogo.

Ingressos

O time conta com o apoio de seus torcedores, que podem adquirir os ingressos antecipadamente pelo site: https://ticketvrx.com.br/62-vrfc-x-crb. Na segunda-feira (dia da partida), as vendas acontecerão nas bilheterias do estádio, das 16h a até o intervalo do duelo.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

Setor Laranja: Torcida do CRB

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas no dia da partida, diretamente nas roletas dos setores — Azul (Volta Redonda) e Laranja (CRB) — a partir das 17h30, enquanto houver disponibilidade.