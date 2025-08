Voltaço realiza último treino antes do duelo contra o Cuiabá

Volta Redonda – Os jogadores do Voltaço participaram, na manhã deste sábado (2), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, do último treinamento antes do jogo contra o Cuiabá.

A partida, válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será realizada às 21h30, na Arena Pantanal, nesta segunda-feira (4).

A atividade deste sábado foi um treino tático, no qual o técnico Rogério Corrêa definiu os últimos detalhes da equipe que enfrentará o time mato-grossense.

O zagueiro Fabrício destacou a importância de começar o segundo turno da competição conquistando um bom resultado fora de casa.

“Começar o segundo turno com vitória será muito importante. Temos trabalhado muito para melhorar, pois, no primeiro turno, não conseguimos ter um desempenho fora de casa semelhante ao que tivemos nos jogos em casa, por isto procuramos, nesta semana, ajustar todas as arestas para fazer um grande jogo em Cuiabá”, disse o zagueiro do Voltaço.

A delegação segue para o Rio de Janeiro, de onde embarcará para Cuiabá.

O confronto terá transmissão pelos Canais Disney+.