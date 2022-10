Voltaço recebe a Portuguesa-RJ no primeiro jogo da final da Copa Rio

Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 10:55 horas

Partida será neste sábado, dia 08, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira

Agora é decisão! O Volta Redonda recebe a Portuguesa-RJ neste sábado, dia 8, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, pela primeira partida da final da Copa Rio 2022. O jogo de volta será no próximo sábado, dia 15, às 15h, no estádio Luso Brasileiro. Como premiação, o campeão decide entre a vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão de Aço já conquistou a Copa Rio quatro vezes: 1994, 1995, 1999 e 2007, última vez que chegou na decisão do torneio. O volante e capitão Bruno Barra estava presente no elenco que levou o título em 2007 e projetou a decisão.

– Parabenizar a todos pela dedicação e classificação. Fico feliz também pelo gol, já que fazia um tempo que não marcava e Deus me deu esta oportunidade, e principalmente porque alcançamos o objetivo de ir para a final. Será um adversário muito difícil, porque vários jogadores lá conhecem a gente, como conhecemos eles também. Com certeza, serão dois grandes jogos e vamos fortes para conquistar este importante título da Copa Rio e a vaga na Copa do Brasil do ano que vem – projetou o capitão tricolor.

Para este confronto, o Voltaço não terá nenhum jogador suspenso. Já o meio-campo Mauro Gabriel e o atacante Wendson estão em tratamento no Departamento Médico e não entrarão em campo. O zagueiro Davison também está em tratamento e é dúvida.

Ingressos

A diretoria do Volta Redonda decidiu manter a promoção de ingressos para a decisão da Copa Rio 2022 diante da Portuguesa-RJ. Com isso, todos os torcedores que forem ao Raulino de Oliveira neste sábado, dia 8, às 16h, pagarão R$ 10 (meia-entrada).

A venda de ingressos está nos seguintes pontos de venda:

Drogarias Povão

– Lojas da Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas no sábado, dia 8, a partir das 13h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas deste sábado, dia 8, a partir das 13h, nas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira.