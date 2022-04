Voltaço recebe o Angra Audax neste sábado pelo Campeonato Carioca sub-20

Matéria publicada em 22 de abril de 2022, 16:46 horas

Volta Redonda- Vindo de uma grande vitória fora de casa, o Volta Redonda recebe o Angra Audax neste sábado, dia 23, às 13h, no estádio Raulino de Oliveira, pela 5° rodada do Campeonato Carioca sub-20. A entrada será de 1kg de alimento e a partida terá transmissão ao vivo da VoltaçoTV.

O comandante dos Garotos de Aço Marco Aurélio projetou o confronto e falou da importância da vitória na briga pela classificação.

-É um jogo de extrema importância para as nossas pretensões dentro da competição. Precisamos entrar com muita seriedade, concentrados e comprometidos com a partida, sabendo que o adversário tem as suas qualidades e vamos precisar jogar mais uma vez em alto nível para que possamos sair com o resultado positivo, subindo na classificação e ficando cada vez mais perto do nosso objetivo, que é a classificação – projetou.