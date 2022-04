Voltaço recebe o Atlético-CE pela Série C

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 11:50 horas

Partida será neste sábado, dia 30, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Após conquistar uma grande vitória na rodada passada, o Volta Redonda recebe o Atlético-CE neste sábado, dia 30, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira, para continuar subindo na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro.

O comandante Rogério Corrêa destacou que o resultado positivo diante do Altos trouxe uma confiança maior para a equipe.

Foi importante demais esta vitória diante do Altos, que nos dá uma tranquilidade para trabalhar, mas não um conformismo de achar que já ganhou tudo. Que sirva só para trazer mais confiança, para que a gente consiga colocar a bola no chão, ter um último passe certo e uma finalização melhor, para que possamos ter mais tranquilidade nos jogos, já que estamos criando as possibilidades de gol. Agora falta uma melhor sorte, uma melhor qualificação na definição para que possamos ter uma maior tranquilidade nos jogos – destacou.

Já sobre o confronto, Rogério Corrêa projetou uma partida difícil, já que o Atlético-CE vem em uma evolução dentro da competição.

Apesar de não ter ganho nenhuma partida ainda, o Atlético vem em uma evolução muito grande, crescendo jogo a jogo. Esta semana trocou de treinador e ele terá dois, três dias para trabalhar. É um fator complicador para a gente também, porque acaba motivando o grupo, que vem com um ânimo a mais, e também tira um pouco daquilo que vimos, mas também pode vir com um pouco de desentrosamento da equipe ainda. O importante é que estamos preparados para o desafio e espero que possamos sair daqui mais uma grande vitória junto com o apoio da nossa torcida – projetou.

Ingressos

A diretoria tricolor irá ampliar a promoção de ingressos da última partida em casa e, com isso, todos os torcedores que forem ao Raulino de Oliveira neste sábado, dia 30, pagarão apenas R$ 10 (meia-entrada).

Confira os pontos de venda dos ingressos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira – apenas no sábado, dia 30, a partir das 12h.

Gratuidades

As gratuidades para Volta Redonda e Altos-PI serão distribuídas no sábado, dia 30, a partir das 12h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.