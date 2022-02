Voltaço recebe o Madureira neste sábado no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 14:41 horas

Neto Colucci destaca a importância de uma mudança de postura em relação à última rodada

Volta Redonda- O Volta Redonda vai receber neste sábado, dia 12, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca a equipe do Madureira.

A partida que será realizada às 18h no estádio Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço quer a sua primeira vitória na competição para subir na tabela e seguir vivo na briga pela classificação para a próxima fase.

Para isso, o comandante Neto Colucci destaca a importância de uma mudança de postura em relação à última rodada, quando a equipe foi derrotada fora de casa.

– Estamos em um momento incômodo com a falta de vitórias. No último jogo não tivemos uma boa atuação e cobrei os atletas pela falta de atitude em campo. Mas a partir de amanhã, é vida nova. Não adianta ficarmos lamentando os pontos perdidos ou os que deixamos de ganhar. Temos agora um jogo em casa, onde sabemos que é a nossa obrigação buscar a vitória e precisamos buscar os três pontos até o último minuto. O nosso trabalho vem evoluindo a cada dia e nada melhor do que uma vitória para nos dar confiança para evoluir ainda mais. Além também de colocar o Volta Redonda na disputa da parte de cima da tabela – destacou.

O técnico do Voltaço também aproveitou para convocar a torcida tricolor para comparecer ao estádio e apoiar a equipe na busca pela vitória.

– Que a torcida vá ao Raulino neste sábado e lote o estádio, mas esqueça a festa de 46 anos, porque já foi na quarta-feira e está longe de ser um jogo festivo. Temos, sim, uma partida muito difícil e complicada pela frente e precisamos muito do apoio do nosso torcedor para buscarmos esta vitória, que é muito importante para a nossa reação na competição e até para a nossa evolução durante o ano, já que a Copa do Brasil está chegando. Então, quanto mais a torcida puder nos apoiar, lotar o estádio, jogar com a gente do início ao fim, melhor, para que possamos passar esta má fase e voltar a vencer – destacou.