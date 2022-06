Voltaço recebe o Olaria pela semifinal da Taça Santos Dumont

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 18:42 horas

Partida será nesta quinta-feira, dia 9, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Invicto e com a melhor campanha da primeira fase da Taça Santos Dumont, o Volta Redonda enfrenta o Olaria nesta quinta-feira, dia 9, às 19h, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca A2.

Por ter terminado na primeira colocação do grupo B, o Esquadrão de Aço joga com a vantagem do empate para avançar à decisão.

Autor do gol da vitória no final de semana diante do Vitória-BA pela Série C, o atacante Lelê projeta um confronto difícil e ressalta que o Voltaço não deve entrar em campo pensando apenas na vantagem que tem.

– É uma equipe bem conhecida, com bons jogadores, foi campeã da divisão que disputou ano passado e vem forte para esta competição também. É muito bom jogarmos pelo empate, o fato também do jogo ser dentro de casa, mas não podemos sentar em cima desta vantagem, porque muitas equipes acabam perdendo justamente por se acomodarem com ela. Temos que entrar em campo focados em fazer o nosso jogo, impor o nosso ritmo, porque só assim iremos conquistar a classificação para a decisão – projetou o atacante tricolor, que ainda comentou sobre o bom momento que vem vivendo. “Só tenho a agradecer pelo bom momento que estou vivendo. Vinha ajudando a equipe com assistências e no último jogo pude marcar o gol da vitória, que foi a nossa primeira fora de casa e que é muito importante para a sequência das competições. Estou muito feliz mesmo por estar desempenhando um bom futebol, conseguindo executar tudo o que o professor Rogério pede e vem nos passando. Agora é continuarmos focados, treinando bastante, para que possamos seguir no caminho dos nossos objetivos, sempre de degrau em degrau para que, lá na frente, possamos conquista-los”, afirmou.

Para este confronto, o Voltaço não poderá contar com o volante Danrley, que estará cumprindo suspensão automática.

Promoção de ingressos

O Volta Redonda quer contar com o apoio da sua torcida e preparou uma promoção de ingressos para os próximos dois jogos em casa, válidos pela semifinal da A2, nesta quinta-feira diante do Olaria, às 19h, e pela 10ª rodada da Série C, na segunda-feira, às 20h, diante do Remo-PA.

O torcedor que comprar as duas entradas até esta quinta-feira, dia 9, pagará apenas R$ 20 para apoiar o Voltaço em ambas as partidas.

A venda de ingressos teve início nos seguintes pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no dia dos jogos, 3 horas antes do início.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas no dia dos respectivos jogos, três horas antes do início das partidas, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.