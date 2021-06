Voltaço recebe o Santa Cruz-PE no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 25 de junho de 2021, 16:49 horas

Volta Redonda – Após conquistar quatro pontos na sequência de dois jogos fora de casa, o Volta Redonda retorna ao Raulino de Oliveira para enfrentar o Santa Cruz-PE neste sábado, dia 26, às 19h, em busca de uma vitória que poderá deixar o Esquadrão de Aço na liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

Para sair de campo com a vitória, o comandante Neto Colucci quer que a equipe mantenha o nível de atuação das últimas três partidas, quando conquistou sete dos nove pontos disputados.

– Muito importante estes pontos conquistados fora de casa. Trazem uma confiança de que estamos no caminho certo, mas, para que estes pontos realmente tenham valor, precisamos cumprir o nosso dever dentro de casa. Com todo respeito ao Santa Cruz, que é um time de tradição, vem para tentar vencer e se recuperar na competição, mas dentro do Raulino temos a obrigação de buscar a vitória, que poderá nos deixar na liderança da chave. Por isso, precisamos entrar em campo com a mesma atitude que estamos demonstrando desde a vitória sobre o Manaus. Que é muito empenho, competindo forte pela posse de bola, com o perde e pressiona, ímpeto ofensivo e inteligência na hora de finalizar as jogadas – destacou.

Para este confronto, o Volta Redonda terá o desfalque tricolor será o volante Bruno Barra, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para a posição, Neto Colucci tem os volantes Guilherme Eulálio, Wallisson, Hiroshi e Pedro Thomaz.

O Esquadrão de Aço está na segunda posição do grupo A, com sete pontos ganhos, mesma pontuação do líder Altos-PI, que leva a melhor no saldo de gols. O Ferroviário-CE, com sete pontos, e o Manaus-AM, com seis, fecham o G4.