Voltaço reencontra Athletic em confronto direto contra o rebaixamento



Volta Redonda – O Voltaço enfrenta o Athletic neste domingo (31), às 18h30, no Raulino de Oliveira, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo contra os mineiros será um reencontro. As duas equipes decidiram a Série C do ano passado, com título do Volta Redonda. Neste ano, ambas brigam contra o rebaixamento. O Esquadrão de Aço está no Z4, com 23 pontos; e o Athletic tem 25. E o jogo promete. O Volta Redonda conquistou 83% dos pontos em casa. Já o Athletic é o 8º melhor visitante da competição.

“Será um jogo muito difícil. O Athletic é uma equipe muito qualificada, principalmente quando joga fora de seus domínios, com uma transição ofensiva muito forte. Mas temos que buscar de todas as formas a vitória dentro de casa, para sair dessa zona incômoda”, disse o técnico Rogério Corrêa.

Para vencer o duelo, o Voltaço precisa melhorar um velho problema: o aproveitamento ofensivo. Sem vitórias e sem gols marcados no returno da Série B, o time é o segundo que mais chuta, mas tem o terceiro pior aproveitamento das finalizações e segue como pior ataque.

“Algo que nos incomoda desde o início da competição é ser uma das equipes que mais finaliza no gol, porém uma das que menos faz gol. Porém a gente tem que tentar evoluir e buscar melhorar a cada jogo”, complementou Rogério.

O técnico Rogério Corrêa ainda tem duas dúvidas para o duelo. Uma delas é o goleiro. Titular absoluto, Jean Drosny perdeu a posição para Jefferson Paulino, herói do empate em 0 a 0 com a Ferroviária, na rodada passada.

“Fico muito feliz de ter ajudado a minha equipe. A concorrência é muito sadia, eleva o nível da competitividade entre os atletas. O Volta Redonda só tem a ganhar com isso”, analisou Jefferson.

A outra dúvida é o esquema tático defensivo. Sem Gabriel Bahia, emprestado ao Botafogo, Rogério precisa definir se vai jogar com dois ou três zagueiros. “O trio de defensores sempre esteve no nosso esquema tático, não importando se é com o zagueiro ou com o volante. Várias vezes o André Luiz e o Wellington Silva, que não são zagueiros, fizeram esse papel”, finalizou o treinador.

A partida terá transmissão ao vivo, em áudio, pelo YouTube do DIÁRIO DO VALE, com narração de Oscar Nora e comentários e reportagens de Leonardo Dantas.