Voltaço renova com Hiroshi até final de 2021

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 15:05 horas

Volta Redonda -A diretoria do Voltaço já começa a se movimentar para assegurar a permanência de peças importantes do elenco tricolor para a próxima temporada. Nesta quarta-feira, dia 23, o meio-campo Hiroshi renovou o seu contrato com o Esquadrão de Aço até o final de 2021.

Hiroshi chegou ao Voltaço em outubro deste ano e atuou em sete partidas durante a Série C deste ano, marcando dois gols.

– Cheguei no clube na reta final da Série C, fui muito bem recebido e acolhido por todos e isso facilitou na minha adaptação. Terminei a temporada me sentindo muito bem e para mim foi muito importante. Sou muito grato ao Volta Redonda por acreditar na minha recuperação. Estou muito feliz, motivado por seguir no Voltaço e espero fazer uma grande temporada em 2021 – destacou Hiroshi.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a renovação de Hiroshi e ressaltou a importância dele para o elenco tricolor.

– Ficamos muito felizes com esta renovação. O Hiroshi é um atleta que chegou, buscou seu espaço e se tornou uma figura importante na nossa reta final. Além disso, entendeu a realidade do clube. Teve propostas financeiramente mais vantajosas, mas optou pelo objetivo de fazermos mais um ano forte e brigar pelo acesso – afirmou.