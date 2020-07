Voltaço renova com o artilheiro do Estadual João Carlos

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 18:19 horas

Atacante estendeu o vínculo com o Esquadrão de Aço por mais dois anos

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda FC anunciou nesta quinta-feira, dia 23, a renovação de contrato com o atacante João Carlos, artilheiro do Campeonato Carioca 2020 e eleito melhor centroavante da competição. O novo vínculo do Voltaço com o camisa 9 irá até o final de 2022.

João Carlos chegou ao Esquadrão de Aço em 2019 e, até o momento, o atacante disputou 34 jogos, marcando 17 gols.

– Estou muito feliz aqui no Volta Redonda. Um clube sério, que te dá uma estrutura boa para trabalhar e tem profissionais que te ajudam na busca pelo o seu melhor. Por isso, a cada dia, me sinto mais motivado em trabalhar pesado para seguir marcando gols e ajudando o clube a conquistar seus objetivos – destacou o artilheiro, que ainda falou sobre a chegada da Série C.

– Estou vindo de um grande Estadual, fui artilheiro, eleito melhor centroavante, mas agora estou focado na busca pelo o acesso à Série B. O nosso grupo chega muito forte na competição e estou confiante que iremos conseguir este tão sonhado acesso – projetou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior comemorou o acerto com o artilheiro e falou sobre a chegada de outros reforços.

– Primeiro, quero agradecer ao João Carlos. Ele recebeu diversas propostas com o fim do Estadual, mas sempre revelou o desejo de ficar no clube. Entendeu nosso momento, renovando pelo mesmo valor que ganha hoje, o que demonstra um comprometimento com o projeto do clube. É um jogador muito importante e uma peça fundamental na nossa equipe. Estamos com conversas adiantadas com alguns reforços e a nossa expectativa é que esta semana ainda ou no começo da próxima conseguimos anunciais a chegada de mais dois ou três jogadores – ressaltou.

A estreia do Volta Redonda na Série C será contra o Boa Esporte-MG, dia 10 de agosto, às 18h, no estádio do Melão.