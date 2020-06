Voltaço retoma treinos no CT Oscar Cardoso

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 13:38 horas



Volta Redonda – O Volta Redonda FC voltou a treinar no CT Oscar Cardoso na manhã desta quarta-feira, dia 17. Seguindo o protocolo de segurança criado pelo Departamento Médico do clube, os jogadores foram divididos em pequenos grupos e participaram de um treinamento físico e técnico.

O fisiologista Claudio Toledo explicou os procedimentos de segurança que foram adotados neste retorno aos treinos.

“O protocolo de segurança que montamos é baseado no protocolo Jogo Seguro, da Ferj, e visa criar um ambiente seguro para não apenas os jogadores, mas também para a comissão técnica e todos os funcionários. Os atletas estão chegando cada um no seu carro particular, já uniformizados, passam por um corredor de segurança e têm a temperatura aferida. Dividimos o elenco em pequenos grupos de trabalho, com quatro a cinco jogadores, para evitar que tenhamos um grande número de atletas treinando no mesmo horário, e também estamos higienizando todo o material utilizado, além da sanitização de todo o CT”,pontuou.

Responsável por comandar as atividades do dia, o preparador físico Paulo Fagundes destacou que o momento é como se fosse uma nova pré-temporada. “O treinamento online deu uma base para que possamos agora dar uma intensificada no trabalho de força, que é a demanda que mais se perde durante o período inatividade. Vamos associar os trabalhos físicos com este trabalho com bola, recondicionando os jogadores para que eles estejam aptos neste retorno do Estadual”, explicou.

A Fferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) confirmou o jogo contra o o Fluminense para segunda-feira, dia 22, às 20h, no Maracanã.