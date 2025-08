Voltaço se prepara para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal

Volta Redonda – O elenco do Voltaço participou, nesta sexta-feira (1º), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube, de atividades que fazem parte da preparação da equipe para o jogo contra o Cuiabá.

A partida, válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será realizada na segunda-feira (4), às 21h30, na Arena Pantanal, na capital do estado de Mato Grosso.

Durante a atividade desta sexta-feira, o técnico Rogério Corrêa comandou treinamentos nos quais os jogadores demonstraram muito empenho e dedicação.

O atacante Ítalo Carvalho falou sobre a expectativa para a partida e ressaltou que é importante o time conquistar pontos jogando fora de casa.

“Sabemos que será um jogo importante. Precisamos conquistar nossa primeira vitória fora de casa. Dentro de casa somos muito fortes, mas precisamos pontuar mais nos jogos fora, até para termos mais tranquilidade na competição. Será um jogo difícil, complicado, mas temos condições de ir lá e conquistar um resultado positivo”, disse o camisa 9 do Esquadrão de Aço.

Sub-20 estreia em casa no Campeonato Carioca

A equipe Sub-20 do Voltaço, comandada pelo técnico Neto Colucci, estreará no sábado (2), contra o Madureira, no Campeonato Carioca da categoria.

O duelo acontecerá às 15h, no Centro de Treinamento Oscar Cardoso.