Voltaço se prepara para jogo decisivo diante do Bangu

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 19:28 horas

Volta Redonda – Após o final da 9ª rodada do Campeonato Carioca, o Volta Redonda, que já está classificado para as semifinais e segue na liderança isolada do Estadual, restando duas rodadas para o final da Taça Guanabara. Por isso, o Esquadrão de Aço se prepara para uma partida decisiva diante do Bangu neste domingo, dia 18, às 15h15, no estádio de Moça Bonita. Uma vitória diante do Alvirrubro, deixará o Voltaço a um empate na última rodada para conquistar o título da Taça Guanabara.

Titular do ataque tricolor, MV, que já tem duas assistências na temporada, destaca a importância de a equipe manter o foco e encarar o confronto como se fosse jogar uma decisão.

– Sabemos de todas as dificuldades que teremos pela frente. Um Bangu, que, independentemente da posição que ocupa, tem muita qualidade, jogará em casa, precisando da vitória, e também o forte calor que irá fazer na hora do jogo em Moça Bonita, mas estamos brigando pelo título e precisamos superar todas estas adversidades para buscar os três pontos, que nos mantém na liderança da classificação. Procurar manter o que estamos fazendo desde a primeira rodada do Campeonato Carioca, que é entrar em campo para buscar a vitória, independentemente do adversário e do local do jogo – destacou.

Já classificado para as semifinais com duas rodadas de antecedência, o Volta Redonda lidera a classificação com 20 pontos ganhos, um a mais que o vice-líder Flamengo. A Portuguesa-RJ vem na terceira colocação com 17 pontos e, fechando o G4, o Fluminense, com 16 pontos.