Voltaço se prepara para sequência de partidas fora de casa

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 20:50 horas

Volta Redonda – Líder do grupo B e 100% como mandante, o Volta Redonda se prepara para sequência de dois jogos fora de casa. O primeiro será contra o São José-RS neste domingo, dia 30, às 16h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegra. Já a segunda partida será diante do Criciúma-SC, no dia 6 de setembro, às 16h, no Heriberto Hulse, em Crisciúma, Santa Catarina.

Confrontos direto na briga pelo G4, uma vez que a equipe catarinense ocupa a vice-liderança e a gaúcha está na quarta colocação. Por isso, o zagueiro Luan Leite destaca a importância de somar pontos nestes duelos.

– Em um campeonato de pontos corridos, é muito importante vencer em casa e buscar pontos fora. Fizemos o nosso dever de casa, conquistamos as duas vitórias que nos deixaram na liderança do grupo. Agora vamos enfrentar dois adversários diretos na briga pelo G4 e sabemos da importância de pontuar nestes jogos, seja os três pontos, que é o nosso objetivo principal, ou até o empate, dependendo do que estiver acontecendo na partida, o que nos deixaria muito bem na briga pelo G4 – destacou.

Luan foi titular nas duas últimas partidas e vem sendo um dos destaques do sistema defensivo tricolor.

– Vinha trabalhando muito forte para quando chegasse a oportunidade, conseguisse aproveitar. Na última partida, o nosso sistema defensivo foi muito bem, diante de uma equipe de muita qualidade que é o Tombense. Atuação que precisamos manter nestas partidas fora, porque serão contra equipes muito fortes e não podemos dar espaços para eles jogarem – afirmou.