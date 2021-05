Voltaço se reapresenta e inicia preparação para a Série C

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 00:10 horas

Volta Redonda – O elenco do Voltaçp se reapresentou nesta quarta-feira, dia 12, iniciando a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia tricolor na competição será contra o Altos-PI, fora de casa. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não definiu a data do confronto, que irá ocorrer no final de maio.