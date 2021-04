Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 18:00 horas

Volta Redonda – O Voltaço se reapresentou nesta terça-feira, dia 20, iniciando a preparação para o confronto diante do Flamengo no sábado, dia 24, às 19h, no estádio do Maracanã. Neste primeiro dia de atividade, os jogadores realizaram exames de CK, feitos pelo parceiro Laboratório Labes, e participaram de um treinamento de musculação na sede do clube.

Líder de desarmes do Campeonato Carioca, o lateral-direito Oliveira falou sobre a preparação para esta partida decisiva, que poderá garantir o bicampeonato da Taça Guanabara para o Voltaço.

– Estamos chegando na última rodada na liderança e dependendo só da gente para conquistarmos a Taça Guanabara. É fazer uma semana de preparação perfeita, com muito foco, para chegarmos preparados no sábado, dar o máximo de si e fazer um grande jogo diante do Flamengo. Sabemos que é um desafio muito grande, mas a nossa grande campanha mostra que podemos e vamos brigar até o último minuto por este título ? destacou.

O Volta Redonda lidera o Campeonato Carioca com 21 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo. Com isso, o Voltaço depende só de uma vitória simples para garantir o título da Taça Guanabara. Caso empate, terá que torcer para o Fluminense não vencer o Madureira.