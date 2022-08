Voltaço se reapresenta e muda foco para decisão da A2

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 13:51 horas

Partida será nesta quinta-feira, dia 25, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira

Após revés na estreia da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 22, iniciando a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca A2. A decisão diante do Olaria será na quinta-feira, dia 25, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Por ter sido derrotado na primeira partida por 2 a 1, o Esquadrão de Aço precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título e, consequentemente, o acesso à Série A do Estadual. Caso vença por um gol de diferença, o campeão será conhecido nos pênaltis.

– Agora vamos para um jogo muito difícil contra o Olaria pela A2, onde precisamos da vitória. Uma partida que nos planos do clube, desde a minha contratação, é o mais importante, porque nos dá o acesso à Série A do Carioca. Já tivemos momentos adversos na temporada, tanto no Carioca, como na Série C, e demos a volta por cima. Agora não será diferente. Vamos estar inteiros, bem descansados e preparados, para que na quinta-feira possamos fazer um grande jogo, conquistando o título e o acesso – projetou o comandante do Voltaço, Rogério Corrêa.

Já analisando a derrota por 3 a 1 para o Botafogo-SP na estreia da segunda fase da Série C, em partida disputada no domingo, dia 21, no estádio Santa Cruz, o técnico tricolor lamentou os erros que a equipe cometeu na primeira etapa, principalmente nos minutos finais.

– Até iniciamos bem o jogo, propondo algumas ações, mas sabemos da qualidade do Botafogo, tanto na intensidade, na parte física que eles impõem no jogo, quanto na qualidade individual de cada jogador. Acabou que, logo aos sete minutos, o Xuxa, em uma rara felicidade, acertou um belo chute, abrindo o placar. Gol que acabou nos desequilibrando um pouquinho. Tentamos nos manter no jogo, fomos em busca do empate, mas, no final do primeiro tempo, em duas bolas paradas, dois lances de bola rasteira na nossa área, acabamos tomando os gols. Isso, com certeza, é ruim para qualquer equipe. Já no segundo tempo, a nossa equipe mostrou o que ela é. A vontade, disposição e comprometimento. Não levamos mais nenhum gol, conseguimos marcar e fazer um jogo íntegro – analisou.

Programação

Neste primeiro dia de atividade, os jogadores que atuaram mais de 60 minutos diante do Botafogo-SP, fizeram um trabalho de recovery com os equipamentos da Avanutri, patrocinadora oficial do Voltaço. Os demais atletas foram para o CT Oscar Cardoso, participando de um treinamento técnico e tático.

A programação de treinamentos visando a final da A2 segue com treinamentos na manhã desta terça-feira, dia 23, e na tarde desta quarta-feira, dia 24, ambos no CT Oscar Cardoso.

Promoção de ingressos

O pacote promocional de ingressos de ingressos para os jogos no Raulino de Oliveira já estão à venda. São quatro entradas por R$ 40.

As partidas incluídas na promoção são:

– Final do Campeonato Carioca A2

Volta Redonda x Olaria – 25/08 – 19h

– Segunda fase da Série C

Volta Redonda x Aparecidense-GO – 29/08 – 20h

Volta Redonda x Mirassol-SP – 03/09 – 19h

Volta Redonda x Botafogo-SP – 25/09 – 17h

Os ingressos estão sendo vendidos nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas na quinta-feira, dia 25, e no dia 29.