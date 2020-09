Voltaço se reapresenta e terá semana cheia de treinamentos até duelo contra o Brusque-SC

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 17:01 horas

Volta Redonda –

Jogos, viagens e pouco tempo para descanso e treinamentos. Esta vinha sendo a realidade do Volta Redonda nesta Série C desde a segunda rodada da competição. Porém, esta semana o Esquadrão de Aço terá, enfim, uma semana cheia de treinamentos até enfrentar o Brusque-SC, domingo, dia 27, às 15h, no estádio Luso Brasileiro, pela oitava rodada do primeiro turno.

A preparação tricolor para este confronto se iniciou nesta segunda-feira, dia 21, com a reapresentação da equipe, e irá até sábado, dia 26, quando a delegação irá seguir para o Rio de Janeiro.

O capitão Heitor destacou a importância deste período de treinamentos para um jogo muito decisivo para as pretensões do Voltaço na competição.

– Estávamos em uma sequência de jogos e viagens muito grande e você ter uma semana cheia para trabalhar, ainda mais quando iremos enfrentar o líder da competição, é de uma importância muito grande. Infelizmente, tivemos alguns erros decisivos nas duas últimas partidas e que nos custaram pontos importantes. Mas agora vamos aproveitar estes dias de treinamento para descansar, treinar muito forte para corrigir esses erros que tivemos e chegarmos fortes para buscar a vitória diante do Brusque – destacou o zagueiro tricolor, que ainda projetou o confronto com a equipe catarinense.

– É um jogo-chave para a gente na competição. O Brusque está a três pontos na nossa frente e uma vitória é muito importante para colarmos no líder. Sabemos que será uma partida muito difícil, contra uma equipe que vem fazendo não apenas uma boa Série C, mas também uma grande temporada. Seremos o mandante do jogo e precisamos impor o nosso ritmo para, com muito foco e garra, minimizar os erros e buscar estes três pontos que nos mantém na parte de cima da tabela – completou.