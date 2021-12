Voltaço segue nas contratações e acerta com o meia Tinga e o goleiro Luiz Felipe

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 16:45 horas

Volta Redonda- O Volta Redonda segue se reforçando para o Campeonato Carioca de 2022. Nesta quinta-feira, dia 16, a diretoria tricolor anunciou mais dois reforços: o meia Tinga, de 31 anos, que estava no Botafogo-PB, e o goleiro Luiz Felipe, de 29 anos, campeão da Copa Rio deste ano pelo Pérolas Negras.

Revelado pela Ponte Preta, onde conquistou um campeonato do Interior, Tinga já defendeu no Brasil o Palmeiras, conquistando a Copa do Brasil de 2012, Ceará, Figueirense, participando da campanha do acesso da Série B para a A, em 2013, Avaí, Joinville-SC, CRB-AL, Santo André-SP, Vila Nova-GO, Santa Cruz-PE, Brusque-SC e Botafogo-PB, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço. O novo meia tricolor também já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, em 2009.

– Muito feliz em estar vestindo a camisa do Volta Redonda. Chego com muita alegria, muita garra, muita vontade de fazer o meu melhor. Tenho certeza que, junto com meus companheiros, iremos trabalhar muito forte para conquistarmos os nossos objetivos. Vamos para cima – destacou Tinga.

Já Luiz Felipe é cria da base do Internacional e tem passagens pelo Sampaio Corrêa-RJ, Friburguense, Itaboraí-RJ, Resende, Potiguar e Pérolas Negras. Na equipe do Sul Fluminense, o novo goleiro tricolor conquistou a Série B2 do Estadual, em 2020, e a Copa Rio deste ano, sendo decisivo na disputa de pênaltis, ao defender quatro cobranças e converter a sua.

O goleiro disse que está muito feliz em estar vindo para um grande clube que está cada vez forte no cenário nacional e sempre brigando entre os primeiros colocados no Estadual. “O Voltaço tem uma grande estrutura, uma torcida que apoia bastante e vou trabalhar muito forte no dia a dia para representar da melhor forma o Volta Redonda, para que possamos conquistar todos objetivos traçados para este ano de 2022, para que o clube siga crescendo cada vez mais no cenário nacional”, destacou o novo reforço tricolor, que ainda falou um pouco mais sobre as suas características dentro de campo.

– Sou um goleiro que tem um bom jogo apoiado. Hoje em dia o goleiro precisa participar da criação das jogadas. Também tenho esta característica de pegar pênalti e procuro sempre passar uma segurança para o meu time – completou.

O presidente Flávio Horta falou sobre as chegadas dos novos reforços e destacou a experiência que eles trazem para o elenco.

São dois jogadores que, além da experiência, trazem muita experiência para o nosso elenco. O Tinga tem passagens por grandes times do Brasil, conhece bastante a Série C, que é a nossa principal competição, e tem muita qualidade, não à toa tinha outras propostas, mas confiou no nosso projeto e se adaptou a nossa realidade. Já o Luiz Felipe vem de um grande ano pelo Pérolas e chega para brigar pela posição com o Vinícius, que, hoje, é o nosso titular e tem toda a confiança de todos no clube – afirmou.