Voltaço tem contas de 2024 aprovadas pelo Conselho Deliberativo

Volta Redonda – Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Volta Redonda Futebol Clube, realizada na noite dessa quarta-feira (30), os conselheiros aprovaram as contas do clube referentes ao exercício de 2024, que apontaram um superavit de mais de 430 mil reais.

Antes da deliberação, os conselheiros presentes tiveram acesso às demonstrações financeiras e aos pareceres de uma auditoria externa e do Conselho Fiscal do clube, ambos recomendando a aprovação das contas.

Por fim, atendendo à legislação vigente, o clube encaminhou as demonstrações financeiras à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que já providenciou a publicação dentro do prazo legal e estará disponibilizando toda a documentação necessária no Portal da Transparência, em seu site oficial.