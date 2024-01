Voltaço tem gol anulado, perde pênalti, mas arranca empate contra Flu

Volta Redonda – O time reserva do Fluminense empatou com o Voltaço por 1 X 1 no Raulino de Oliveira, na estreia dos dois times no Cariocão. O primeiro gol da partida foi de Lelê, aos 18 do primeiro tempo e o Voltaço empatou com MV, aos 45 do segundo. Os dois times dividem a sexta posição no campeonato, com um ponto.

No geral, o Voltaço foi melhor, com mais volume de jogo, e ainda desperdiçou um pênalti. Foi um bom espetáculo para os 3.568 pagantes, que geraram uma renda de R$ 101.350,00.

A partida no Raulino foi o único empate da rodada. No próximo domingo, às 18h10min, o Tricolor de Aço volta ao Raulino para encarar o Boavista, que vem de derrota por 2 a 0 para o Vasco.

Fanfest

Antes do jogo, o cantor Naldo foi a atração da fanfest do Voltaço, promovida na Praça Sávio Gama pelo Voltaço e pela BetSpeed. Cerca de três mil pessoas aproveitaram o show, que terminou momentos antes da partida.