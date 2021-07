Voltaço tem sequência de jogos em casa para subir na tabela da Série C

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 16:55 horas

Volta Redonda – O Voltaço se prepara para uma sequência de jogos no Raulino de Oliveira pela Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira será contra a Jacuipense-BA neste sábado, dia 10, às 11h. Já a outra será no próximo domingo, dia 18, às 11h, contra o Floresta-CE.

No G4 do grupo A, o capitão Heitor destaca a importância de fazer valer o fator casa para conquistar os seis pontos e subir na tabela.

– Pontuamos nos últimos três jogos fora, o que é muito importante. Porém, sabemos que em um campeonato equilibrado como é a Série C, vencer as suas partidas em casa é primordial para se manter nas primeiras posições da tabela. Teremos dois jogos seguidos no Raulino, sabemos que serão partidas difíceis, assim como são todos os jogos, mas vamos entrar em campo para buscar os seis pontos – destacou o capitão tricolor

Heitor ainda projetou o confronto diante da Jacuipense-BA neste sábado.

– A Jacuipense vem em uma crescente na competição, nos últimos dois jogos fora não perdeu e virá aqui para somar pontos também. Em contrapartida, precisamos dos três pontos para nos mantermos no G4 e vamos entrar fortes para buscá-los. Será um jogo difícil, mas acredito que se mantivermos o nível de atuação que estamos vindo, com muito equilíbrio tático, defendendo forte, competindo pela posse de bola, e tomando decisões inteligentes para fazer o gol, temos tudo para sair de campo com esta importante vitória – projetou.

O Volta Redonda está na quarta colocação do grupo A, com os mesmos 9 pontos do Tombense-MG, que leva a melhor nos critérios de desempate. O Paysandu-PA, com 11 pontos, lidera a chave, com um ponto a mais que o vice-líder Manaus-AM.