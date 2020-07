Voltaço terá jogo-treino contra o Macaé nesta quarta-feira

Volta Redonda – Em meio a intertemporada para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda irá realizar o seu primeiro jogo-treino nesta quarta-feira, dia 22, às 15h, no CT Oscar Cardoso, contra o Macaé. A expectativa é que sejam realizados, pelo menos, mais três partidas.

– Neste primeiro jogo-treino, vamos aproveitar para dar ritmo de jogo aos jogadores que foram pouco utilizados durante o Campeonato Carioca. Oportunidade para observarmos alguns atletas, até da nossa base que estão no elenco profissional. Esta semana ainda devemos fazer mais um jogo-treino e mais dois na semana que vem, tudo para a equipe chegar bem preparada para a estreia na Série C e conseguir manter o nível de atuação que tivemos no Estadual – destacou o comandante tricolor Luizinho Vieira.