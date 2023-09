Voltaço terá ‘revanche’ com Amazonas no Raulino

Volta Redonda – Depois do resultado negativo, por 2 a 0, no último sábado, o Volta Redonda precisa ganhar, de preferência por um placar elástico, do Amazonas, pela quarta rodada do quadrangular do grupo C, que vai dar aos dois primeiros colocados da chave o sonhado acesso à Série B do Brasileirão no ano que vem.

O Amazonas venceu o Voltaço por 2 a 0 na Arena Amazônia, com gols de Igor Bolt, na primeira etapa, e Sassá, na segunda. Com isso, o Tricolor de Aço segue com quatro pontos e a “Onça” marcou seus primeiros três pontos no quadrangular final.

O vitória do Paysandu sobre o Botafogo-PB, na rodada deste domingo (17), deixou o time de Belém na liderança do grupo, com sete pontos, e o Voltaço na segunda posição, com quatro, com o Amazonas na terceira posição, com três pontos e o time paraibano, com a mesma pontuação, na quarta colocação.

Próxima rodada

A próxima rodada repete, com mando de campo trocado, o emparelhamento deste fim de semana. O Paysandu vai à Paraíba enfrentar o Botafogo-PB no Almeidão.

Na fase que se inicia no próximo sábado, se o Volta Redonda vencer seus dois jogos em casa, contra Amazonas e Botafogo da Paraíba, terá dado um passo gigantesco em direção à Série B.

A tabela é bem generosa com o time da Cidade do Aço: o único jogo como visitante nesta fase será na quinta rodada, contra o Botafogo-PB. Com isso, a última e decisiva rodada será jogada pelo aurinegro de Volta Redonda em casa, contra o Paysandu.