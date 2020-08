Voltaço transfere partida contra o Tombense-MG para o Luso Brasileiro

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 16:52 horas

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda FC informou nesta quinta-feira, dia 20, que a partida entre Voltaço e Tombense-MG neste sábado, dia 22, a princípio marcada para o estádio do Trabalhador, será realizada no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. O horário do confronto está mantido para as 15h30.

Segundo o presidente Flávio Horta, a mudança foi um pedido da comissão técnica e dos jogadores, que gostaram do gramado do Luso Brasileiro na segunda-feira, quando o Esquadrão de Aço venceu o Ituano-SP por 3 a 1.

– Após a partida, a comissão técnica e os jogadores me passaram que gostaram muito de jogar no Luso Brasileiro, porque o gramado está muito bom e isso favorece o estilo de jogo da nossa equipe, que procura trocar muitos passes e ter a posse de bola. E como sabemos a importância de vencermos as partidas como mandantes, estamos fazendo este esforço para jogar novamente no Luso Brasileiro, porque uma vitória diante do Tombense é muito importante para seguirmos na parte de cima da tabela – destacou.