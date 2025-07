Voltaço treina de olho no duelo contra o Cuiabá fora de casa

Volta Redonda – O Voltaço se prepara para a partida contra o Cuiabá, que acontece na segunda-feira (4), às 21h30, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (30), os atletas participaram de intensas atividades no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, compostas por treinamentos técnico-táticos em campo reduzido e também em campo aberto.

O auxiliar técnico Diogo Siston destacou que a dedicação dos jogadores aos treinamentos é fundamental para que eles absorvam os conceitos passados e executem tudo da melhor forma possível durante os jogos.

“Desde que iniciamos a pré-temporada para a Série B, sempre cobramos muito dos jogadores essa intensidade. O nosso jogo é intenso, de velocidade, em que tentamos jogar com a bola passando de ‘pé em pé’, com construção de jogadas aproximadas, mas sempre buscando a velocidade. Para se manter nesse bate e volta do futebol, é necessário que a velocidade seja altíssima. E, para conseguir reproduzir isso nos jogos, temos que cobrar nos treinos”, afirmou Siston.

Ele elogiou a rotina de trabalho da equipe e também a evolução de todos durante a competição, afirmando que o time precisa ser mais consistente tanto nos jogos em casa, quanto nas partidas longe do Raulino de Oliveira.

“O nosso dia a dia tem sido muito produtivo, e desde a estreia contra o Cuiabá, agora virando o turno, já entendemos melhor o que é a Série B. Hoje temos uma noção mais clara do que é necessário para pontuar. Já estamos um pouco mais maduros, mas cientes de que temos 19 finais pela frente e que precisamos pontuar em casa, além de manter esse mesmo desempenho quando jogarmos fora”, completou o auxiliar técnico do Esquadrão de Aço.