Voltaço vai a Brusque tentar reagir na Série C

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 21:02 horas

Volta Redonda – Vindo de dois resultados negativos nas primeiras rodadas da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda vai a Brusque, em Santa Catarina, neste domingo (14), em busca de um resultado positivo para marcar o início de uma reabilitação no campeonato. O jogo será no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, às 19h30min.

No momento, o Tricolor de Aço está na décima-nona e penúltima posição e vai enfrentar um adversário que está na décima-primeira colocação.

O fato de a competição estar no início, porém, permite que o time sonhe com a recuperação. Uma vitória pode garantir os primeiros três pontos da equipe, e, como depois desse jogo encara América-RN e Paysandu em casa, o cenário pode mudar.

Os desfalques da equipe são o zagueiro Daniel Felipe, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e seu companheiro de zaga Marcão, que está em transição para o campo, após sofrer um estiramento na coxa. Já o meia Caio Vitor se recupera de uma contusão no joelho. Não há atleta suspenso.

No retrospecto, o time de Volta Redonda aplicou uma goleada de 8 a 1 e empatou em 2 a 2, nas duas vezes que jogou com a equipe catarinense. Os dois jogos foram pela Série C.

A provável escalação do Voltaço é: Vinicius Dias, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Matheus Santos e Ricardo Sena; Bruno Barra, Henrique Silva e Marcelo; Luizinho, Skilo e Ítalo.