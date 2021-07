Voltaço vence Altos-PI e assume liderança do grupo A

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 22:32 horas

Volta Redonda – Com gols de Emerson Jr. e MV, o Voltaço venceu o Altos-PI por 2 a 1, assumindo a liderança do grupo A.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço visita o Manaus-AM, domingo, dia 8, às 16h, na Arena da Amazônia.

O jogo

O primeiro tempo iniciou equilibrado, com o Volta Redonda mantendo mais a posse de bola. Superioridade não demorou a ser revertida em gol.

Aos 17 minutos, Luciano Naninho lançou MV, que chutou cruzado, Mondragon espalmou e, no rebote, Emerson Jr. empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar. Entretanto, a vantagem tricolor não durou muito, porque Manoel empatou para os visitantes aos 23 minutos.

Apesar do empate adversário, o Esquadrão de Aço seguiu com mais posse de bola, pressionando o Altos e assustou mais uma vez com Luciano Naninho, mas o chute do camisa 10 saiu por cima do gol.

A bola rolou para o segundo tempo e o Volta Redonda demorou somente um minuto para marcar o segundo. Em passe de Rômulo, MV chutou cruzado para recolocar os donos da casa em vantagem.

O Volta Redonda não se acomodou e seguiu pressionando o adversário e o só não marcou o terceiro porque o chute de Hiroshi parou na trave. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 2×1 Altos-PI.

Campeonato Brasileiro Série C – 10ª rodada

Volta Redonda 2×1 Altos-PI

(30/07/2021 – estádio Raulino de Oliveira – 20h)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Júlio Amorim, Grasson, Heitor e Marcinho; Bruno Barra, Emerson Jr.(Davidson) e Luciano Naninho(Natan); Caio Vitor (Walisson) MV (Orlando Jr.) e Rômulo Cabral (Hiroshi) Técnico: Neto Colucci.

Gol: Emerson Jr, MV (VRE); Manoel (ALT)

Cartão amarelo: Caio Victor e Marcinho