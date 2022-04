Voltaço vence Audax e entra para o G4 do Campeonato Carioca sub-20

Matéria publicada em 23 de abril de 2022, 15:37 horas

O atacante Kauan Cristian marcou os dois gols da vitória tricolor

O Volta Redonda segue fazendo uma grande campanha no Campeonato Carioca sub-20. Na tarde deste sábado, dia 23, os Garotos de Aço venceram o Audax por 2 a 1. O atacante Kauan Cristian marcou os dois gols do Voltaço. Pedro descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Esquadrão de Aço termina a 5° rodada do Estadual no G4 da classificação geral.

Foi um jogo extremamente difícil. Sabíamos que o adversário vinha para o tudo ou nada, até pela condição que eles se encontram na tabela, e teríamos que jogar em alto nível, com atenção, para poder conseguir o resultado. Uma vitória importante, que nos coloca no G4, dá uma condição melhor na tabela para a sequência da competição para seguirmos lutando pelos nossos objetivos- destacou o comandante do sub-20 Marco Aurélio.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Madureira, sábado, dia 30, às 15h, em Conselheiro Galvão.