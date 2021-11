Voltaço vence Bangu no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio sub-15

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 18:22 horas

A partida de volta será no próximo domingo, dia 28, no estádio de Moça Bonita

Volta Redonda – O Volta Redonda saiu na frente na semifinal da Taça Rio sub-15. Jogando no Raulino de Oliveira, os Garotos de Aço venceram o Bangu por 2 a 0 na manhã de domingo (21). Guga e Pedro marcaram os gols do Voltaço.

A partida de volta será no próximo domingo, dia 28, no estádio de Moça Bonita. O Esquadrão de Aço entra em campo podendo perder até por um gol de diferença para avançar à decisão da competição.

– Uma vitória muito importante, diante de um grande adversário. Foi um jogo muito disputado, equilibrado, mas conseguimos colocar em prática o que treinamos durante a semana, soubemos aproveitar as chances criadas e conquistamos uma boa vantagem para o segundo jogo. Sabemos, claro, que ainda não tem nada definido, então é seguir trabalhando forte durante a semana para ir até Moça Bonita na semana que vem, fazer mais um bom jogo e garantir a vaga na decisão – analisou o comandante do sub-15 do Voltaço Leonardo Marinheiro.