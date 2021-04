Matéria publicada em 4 de abril de 2021, 20:48 horas

Volta Redonda – Com dois gols de Alef Manga e um de Hiroshi, o Volta Redonda venceu o Nova Iguaçu e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Agora, o Voltaço vira as suas atenções para a Copa do Brasil, quando, na quarta-feira, dia 7, enfrenta o Juazeirense-BA pela Segunda Fase da competição. A partida será no estádio Adauto Moraes, às 16h.

Já pelo Estadual, o Tricolor de Aço volta a campo para enfrentar o Botafogo, novamente no estádio Raulino de Oliveira. A Ferj ainda não definiu o dia do confronto, que deverá acontecer no dia 10 ou 11 de abril.

O jogo

O Volta Redonda iniciou a partida pressionando o adversário e, com menos de um minuto, criou a primeira chance de gol. Luciano Naninho cruzou pela direita e MV, de primeira, finalizou com muito perigo.

A pressão tricolor seguiu e o Esquadrão de Aço criou mais duas chances antes dos dez minutos. Primeiro com Oliveira, após cruzamento de Luciano Naninho, e segundo com MV, que bateu da entrada da área, mas Luiz Henrique fez grande defesa e espalmou para linha de fundo.

O Nova Iguaçu conseguiu assustar somente aos 14 minutos com Abuda, que bateu da entrada da área, mas parou em grande defesa de Andrey Ventura.

Após a parada técnica, o Volta Redonda transformou a superioridade em gols. Aos 30 minutos, Emerson Jr. tocou para Alef Manga, que driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Raulino de Oliveira.

O segundo gol quase saiu na sequência com Luciano Naninho, que deu lindo drible no marcado e finalizou, mas parou na defesa de Luiz Henrique. Porém, a noite era mesmo do camisa 11. Após rebatida da defesa do Nova Iguaçu, a bola sobrou para Alef Manga bater cruzado e marcar o seu segundo gol na noite aos 45 minutos.

Na volta do intervalo, Volta Redonda seguiu dominando o jogo e quase marcou o terceiro aos 15 minutos com João Carlos, mas Luíz Henrique fez grande defesa e parou o camisa 9 tricolor.

O Nova Iguaçu conseguiu diminuir a vantagem tricolor aos 25 minutos com Yan, que estava em posição duvidosa.

A partida ganhou em emoção nos minutos finais. Hiroshi, em um belo chute da entrada da área, marcou o terceiro do Voltaço. No último lance do jogo, novamente Yan anotou para os visitantes. Final de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 3×2 Nova Iguaçu.

Campeonato Carioca 2021 – 8ª rodada da Taça Guanabara

Volta Redonda 3×2 Nova Iguaçu

(04/04/2021 – estádio Raulino de Oliveira – 18h)

Volta Redonda: Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra (Hiroshi), Emerson Jr. (Wallisson) e Luciano Naninho (Luan Leite); MV (Caio Vitor), Alef Manga e João Carlos. Técnico: Neto Colucci.

Gols: Alef Manga (2) e Hiroshi (VRE); Yan (2) (NVI)

Cartão amarelo: João Carlos, Bruno Barra, Alef Manga.