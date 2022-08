Voltaço vence o Aparecidense-GO e encosta no G2 da Série C

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 22:17 horas

Volta Redonda- Com um gol do atacante Lelê, o Volta Redonda venceu a Aparecidense-GO por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, dia 29, no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 2° rodada da segunda fase da Série C.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço assume a terceira colocação do grupo B, com os mesmos três pontos do Botafogo-SP, que tem um saldo de gols melhor.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Mirassol-SP, domingo, dia 4, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Antes, o Tricolor fará a sua estreia na Copa Rio diante do Maricá, quinta-feira, dia 1, às 15h, no Alzirão.

O jogo

O técnico Rogério Corrêa decidiu iniciar o jogo com Henrique no meio-campo e Lelê de centroavante. Escolhas que surtiram efeito logo nos primeiros minutos. Aos 13 minutos, Henrique interceptou passe do adversário, Caio Vitor ficou com a bola e deu lindo passe para Lelê, que bateu forte para abrir o placar para o Volta Redonda.

O Voltaço seguiu pressionando e quase ampliou com Henrique, após boa triangulação do ataque tricolor. Por sua vez, a Aparecidense não conseguiu assustar o goleiro Dida durante a primeira etapa.

Nos acréscimos, o Lelê teve a chance de marcar o segundo, mas parou em Gabriel, que fez grande defesa.

Na volta do intervalo, a Aparecidense passou a ter mais posse de bola, porém, não seguia sem conseguir finalizar no gol do Dida. Na única chance dos visitantes, Wellington Silva tirou em cima da linha o chute de Luiz Paulo, assegurando a vitória do Volta Redonda. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 1×0 Aparecidense-GO.

Campeonato Brasileiro Série C – 2ª rodada da segunda fase

Volta Redonda 1×0 Aparecidense-GO

(29/08/22 – estádio Raulino de Oliveira – 20h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Henrique (Pedro Thomaz) e Caio Vitor (Matheus Alessandro); Igor Bolt (Wendson), Pedrinho (Natan) e Lelê (Rafhael Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Lelê

Cartão amarelo: Bruno Barra, Rogério Corrêa, Igor Bolt, Matheus Alessandro e Pedro Thomaz

Público presente: 920 (620 pagante)

Renda: R$ 5.120,00