Voltaço vence o Paysandu, mas não consegue acesso à Série B de 2024

Volta Redonda – A vitória sobre o Paysandu veio, mas o placar de 1 a 0 não foi suficiente para garantir o acesso do Volta Redonda para a Série B. O time terminou na terceira posição do grupo C.

Além do time paraense, o Amazonas foi o outro classificado.

O Voltaço precisava vencer por dois gols de diferença. No segundo tempo, aos 28 minutos, o Esquadrão de Aço abriu o placar com Bruno Barra. A partir daí o time da casa foi só pressão.

Logo após, Sanches cabeceou e a bola passou raspando a meta. No lance seguinte a bola encontrou a trave.

O Voltaço continuou pressionando, mas não conseguiu furar a defesa do Paysandu.

Após a partida, o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, lamentou o resultado, mas destacou o bom trabalho na temporada.

“O Volta Redonda jogou muito melhor, venceu, mas infelizmente faltou mais um gol. Trabalhamos bastante para conseguir o acesso. Agora é levantar a cabeça e trabalhar para voltar mais forte. Gostaria de agradecer todo o apoio da torcida, que abraçou o time. Se Deus quiser, numa outra oportunidade, seremos recompensados”, afirmou Horta.

Classificação Grupo C

1 – Amazonas

2 – Paysandu

3 – Volta Redonda

4 – Botafogo (PB)