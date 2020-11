Voltaço vence por 1 a 0, mas é derrotado pelo Botafogo nos pênaltis na final da Taça Rio sub-20

Matéria publicada em 28 de novembro de 2020, 19:26 horas

Volta Redonda – Emocionante! Após vitória do Volta Redonda por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Léo Melo, a decisão da Taça Rio sub-20 foi para as penalidades. Nos pênaltis, o Botafogo venceu por 5 a 3 e levantou o título da competição.

O jogo

O Volta Redonda iniciou a partida pressionando o adversário e só não abriu o placar ainda no primeiro tempo porque Andrew fez duas grandes defesas. Na primeira, Marcos Vinícius cabeceou da pequena área e o goleiro alvinegro defendeu com o pé. Na segunda, foi a vez de Davison parar no camisa 1.

Por sua vez, o Botafogo tinha dificuldades para jogar e não conseguia assustar. A única chegada do alvinegro foi em um chute da entrada da área de Rafael Navarro.

Na volta da intervalo, a história se repediu. O Voltaço seguia em busca do gol, enquanto o Botafogo tinha dificuldades para sair da forte marcação tricolor.

De tanto insistir, o gol saiu. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para o artilheiro Léo Melo, que empurrou para o fundo das redes, marcando o seu 12° gol na competição e se tornando artilheiro do campeonato .

A pressão tricolor seguiu e a virada quase veio no lance seguinte, mas o chute de Valter parou no travessão de Andrew.

Com o 1 a 0, a partida foi para a disputa de pênaltis. O Botafogo converteu todas as cobranças e Davison acabou parando em Andrew. 5 a 3 para o Botafogo e título para a equipe alvinegra.

Campeonato Carioca sub-20 – final Taça Rio sub-20

Volta Redonda 1 (3) x 0 (5) Botafogo

(28/11/2020 – CT Carvalheira – 15h)

Volta Redonda: Luís Fernando; Valter, Davison, Gabriel Pereira e Marcinho; Josias, Victor VT e Bebê; Ferreirinha, Joarley e Léo Melo. Técnico: Marco Aurélio.