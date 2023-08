Voltaço vence, se classifica e garante vantagem nas finais

Volta Redonda – A vitória de 3 a 2 sobre o Aparecidense, em Aparecida de Goiânia, no sábado (26), pela última rodada da fase de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o Voltaço com a vantagem nos jogos da fase final. O Esquadrão de Aço vai poder jogar os jogos de volta no quadrangular em casa. O retrospecto do Voltaço, no Raulino de Oliveira, favorece. Dos 10 jogos disputados, o time venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1, na estreia da competição.

O jogo

Os primeiros 45 minutos no Anibal Toledo teve um Volta Redonda muito efetivo. A Aparecidense teve a bola no começo do jogo, mas desperdiçou as chances que teve. Na sua primeira oportunidade, o Voltaço abriu o placar. Caio Vitor deu um leve toque na bola e ajeitou com carinho para finalização perfeita de Samuel Granada. Na frente no placar, a equipe visitante foi encontrando mais espaços em campo e soube aproveitar muito bem. Em uma boa trama ofensiva, Wandson deu belo lançamento para Robinho chegar chutando e ampliando o placar. Quando o Camaleão ressurgiu no jogo, o goleiro Avelino entrou em ação e fez duas boas defesas. Na resposta do Voltaço, Samuel Granada apareceu de novo e não perdoou. O atacante recebeu um passe na entrada da área, teve calma para decidir o que fazer e finalizou no canto em chute forte rasteiro.

No retorno para o segundo tempo, o Aparecidense reagiu e Naldo cabeceou para marcar o primeiro do time após um cruzamento para a área feito por Robert. Com a disputa se intensificando, os times optaram por mudanças. Autor de dois gols, Samuel deixou o campo para a entrada de Luizinho, aos 30 minutos. O Aparecidense também fez sua última mudança, Calyson deixou o gramado para a entrada de Raphael Luz.

Logo depois, aos 37 minutos, o Aparecidense correu atrás do tempo perdido e marcou seu segundo gol na partida. Com uma cobrança de escanteio de Matheus Leal, Naldo consegue chutar para o gol após disputa de bola área. Mas, apesar dos sete minutos de acréscimo, o placar não mudou no Anibal Toledo até o final do jogo, 3×2.

Série B

O Volta Redonda continua se reforçando para buscar o acesso à Série B do Brasileirão. O clube acertou a contratação do lateral-esquerdo Isaac Bryan, que estava no Aymorés-MG, e do meia Gabriel Bonet, ex-Andraus-PR.

Isaac, de 26 anos, é conhecido pela sua polivalência e também atua como atacante pela esquerda. O atleta já passou por clubes como o Democrata-SL, Rio Branco de Venda Nova e o Goiânia.

Já Gabriel Bonet, de 28 anos, começou nas categorias de base do Santos. No profissional, soma passagens por clubes de menor investimento e do interior, como Rio Claro, São José-SP e Juventus-SP.

Veja como será a fase de grupos:

Quadrangular 1 (Grupo B)

Operário (1º)

Brusque (4º)

São José-RS (5º)

São Bernardo (8º)

Quadrangular 2 (Grupo C)

Volta Redonda (2º)

Amazonas (3º)

Botafogo-PB (6º)

Paysandu (7º)

Os times enfrentam os adversários dentro de seus grupos nos quadrangulares em jogos de ida e volta. Após seis rodadas, os dois melhores times de cada quadrangular ganham acesso à Série B. Os líderes de cada lado também se enfrentam em dois jogos na final para definir o campeão da Série C de 2023. As disputas decisivas estão previstas para os dias 15 e 22 de outubro.