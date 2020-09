Voltaço viaja para enfrentar o Criciúma-SC pela Série C

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 20:01 horas

Volta Redonda – O Voltaço se prepara para mais uma partida fora de casa pela Série C. Nesta sexta-feira, dia 4, o Esquadrão de Aço seguiu para Santa Cantarina, onde, no domingo, dia 6, irá enfrentar o Criciúma-SC pela quinta rodada da Série C. A partida será no estádio Heriberto Hülse, às 16h.

Autor dos dois gols da vitória diante do São José-RS na rodada passada, o atacante Saulo Mineiro, que já tem três gols na competição, destaca que a equipe chega forte para o confronto e preparada para brigar por mais uma vitória.

– Fico muito feliz pelos dois gols diante do São José e também pela grande atuação que toda a equipe teve durante a partida. Tenho certeza que estamos no caminho certo para buscar esta classificação e, posteriormente, o acesso à Série B, mas sabemos que ainda estamos no começo da competição e, por isso, é preciso manter os pés no chão e seguir trabalhando muito forte – destacou o camisa 13, que ainda analisou o adversário.

– Teremos mais um confronto direto pela frente, contra um adversário forte, que está 100% em casa e que, com certeza, irá brigar pela classificação até o final. Trabalhamos muito forte esta semana e vamos entrar focados em campo para jogar o nosso jogo, com tranquilidade, não dando espaços para o adversário e aproveitando as chances criadas para voltar de lá com a vitória – projetou.

O Volta Redonda lidera o grupo B com 10 pontos ganhos, um a mais que o vice-líder Brusque-SC. Na terceira posição vem o Criciúma-SC, com 7 pontos ganhos, e fechando o G4 o São José-RS, com seis pontos.