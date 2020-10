Voltaço viaja para enfrentar o Tombense-MG

Volta Redonda – O Volta Redonda fez o seu último treino da semana no CT Oscar Cardoso na manhã desta sexta-feira, dia 23. Após o almoço, a delegação do Esquadrão de Aço seguiu viagem para Tombos-MG, onde, no domingo, dia 25, irá enfrentar o Tombense-MG, às 15h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida.

Mais um confronto direto na briga pela classificação para a próxima fase. Por isso, o capitão Heitor destaca a importância da equipe minimizar os erros para sair de campo com os três pontos.

– Estamos vivendo um momento de inconstância dentro da competição e precisamos entrar em campo muito focados para não cometermos os mesmos erros das últimas partidas. Tivemos uma semana muito boa de treinamentos e vamos chegar fortes no domingo para fazer um grande jogo diante e conquistar esta importante vitória que pode nos recolocar no G4 – destacou.

O Volta Redonda está na quinta colocação com 14 pontos ganhos, um ponto atrás do Criciúma-SC que abre o G4. Na sequência vem o Londrina-PR, com 17 pontos, o Ypiranga-RS, com 18 pontos, e o Brusque-SC, com 26 pontos.