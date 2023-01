Voltaço vira pra cima do Audax - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 18:41 horas

Tricolor de Aço tomou o primeiro gol, mas acabou ganhando por 3 a 2

Volta Redonda – O Voltaço venceu o Audax por 3 a 2 no estádio Raulino de Oliveira. O visitante assustou o Tricolor de Aço, abrndo o placar com Raphael Lopes, mas a reação começou ainda no finzinho da primeira etapa, com gol de empate feito por Lelê.

Na segunda etapa, o Volta Redonda ligou o modo turbo e fez o segundo gol logo no primeiro minuto. Lelê, de novo, recebeu na área e fez 2 a 1 depois de driblar o goleiro.

Cinco minutos depois, em um lance de cabeça, Alix Vinícius ampliou para 3 a 1.

O Audax demorou para se recuperar dos dois gols em sequência e só aos 38 do segundo tempo conseguiu reagir, fazendo o segundo, mas ficou só nisso.

O Voltaço emplacou sua primeira vitória, depois do empate na primeira rodada com o Nova Iguaçu, com direito a gol mal anulado do Tricolor de Aço e da derrota para o Botafogo na segunda, numa partida em que o time merecia um resultado melhor.

Com a vitória, o Volta Redonda vai a quatro pontos e salta para a quarta posição na tabela.

E é na quarta-feira que o time volta ao Raulino, desta vez para fazer o clássico da região diante do Resende, às 19 horas.